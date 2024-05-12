В Севастополе провели заплыв, посвящённый 79-й годовщине Победы и 80-летию освобождения города

На набережной Парка Победы прошло грандиозное физкультурное мероприятие – фестиваль «Победа будет Zа нами», посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию освобождения Севастополя от фашистских захватчиков.

В фестивале приняли участие команды из Севастополя, Анапы, Москвы, Запорожской области, ЛНР и ДНР и других городов. Черноморское высшее военно-морское училище им. П. С. Нахимова было представлено в составе четырёх команд, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Сергея Резниченко.

После разминки «Вставай, страна огромная!» и концерта начались состязания: общий забег на 2 и 5 км, заплыв Победы с 20-метровой георгиевской лентой, а также морская эстафета на открытой воде.

Весь день в Парке Победы проходила концертная программа и работали разные локации: перетягивание каната, площадка с игрой в регби и детская площадка, – подчеркивает руководитель ведомства.

Азарт, преодоление себя, командный дух, желание победить или хотя бы показать свои возможности – всё это объединяло участников соревнований.

Мероприятие реализовано в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя