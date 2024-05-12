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В Севастополе провели заплыв, посвящённый 79-й годовщине Победы и 80-летию освобождения города
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе провели заплыв, посвящённый 79-й годовщине Победы и 80-летию освобождения города

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:20 12.05.2024

На набережной Парка Победы прошло грандиозное физкультурное мероприятие – фестиваль «Победа будет Zа нами», посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию освобождения Севастополя от фашистских захватчиков.

В фестивале приняли участие команды из Севастополя, Анапы, Москвы, Запорожской области, ЛНР и ДНР и других городов. Черноморское высшее военно-морское училище им. П. С. Нахимова было представлено в составе четырёх команд, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Сергея Резниченко.

После разминки «Вставай, страна огромная!» и концерта начались состязания: общий забег на 2 и 5 км, заплыв Победы с 20-метровой георгиевской лентой, а также морская эстафета на открытой воде.

Весь день в Парке Победы проходила концертная программа и работали разные локации: перетягивание каната, площадка с игрой в регби и детская площадка, – подчеркивает руководитель ведомства.

Азарт, преодоление себя, командный дух, желание победить или хотя бы показать свои возможности – всё это объединяло участников соревнований.

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Мероприятие реализовано в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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