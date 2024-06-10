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В Севастополе проводят проверку по факту конфликта в Комсомольском парке им. Марии Байды
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Севастополе проводят проверку по факту конфликта в Комсомольском парке им. Марии Байды

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:40 10.06.2024

Вчера вечером в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району Севастополя обратился 16-летний местный житель с заявлением о том, что, когда он находился в Комсомольском парке им. Марии Байды, его избили неизвестные.

В дальнейшем информация об инциденте, произошедшем в детском парке получила распространение в местных телеграм-каналах и социальных сетях. В настоящее время сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и участников происшествия. В рамках проведенной проверки будут изъяты видеозаписи и опрошены свидетели конфликта, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

По результатам проведённой проверки будет принято процессуальное решение.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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