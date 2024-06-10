В Севастополе проводят проверку по факту конфликта в Комсомольском парке им. Марии Байды

В дальнейшем информация об инциденте, произошедшем в детском парке получила распространение в местных телеграм-каналах и социальных сетях. В настоящее время сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и участников происшествия. В рамках проведенной проверки будут изъяты видеозаписи и опрошены свидетели конфликта, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.