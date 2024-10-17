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В Севастополе проводят проверку по факту отравления жителей города продукцией из кондитерского магазина
иллюстративное фото: pikist.com

В Севастополе проводят проверку по факту отравления жителей города продукцией из кондитерского магазина

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 19:54 17.10.2024

По поручению руководителя Главного следственного управления СК России  по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева организована проверка сведений из соцсетей об отравлении жителей Севастополя. Проверка проводится на предмет статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил).

Сообщается, что Роспотребнадзор зарегистрировал несколько случаев острой кишечной инфекции у лиц, приобретавших кремовые изделия в кондитерской сети. В настоящее время деятельность предприятия приостановлена.

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В рамках проверки будет установлено качество продаваемой продукции, наличие медицинской документации и разрешения на работу сотрудников кухни, а также в целом – соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения.

Ход проверки находится на контроле руководителя Главного следственного управления.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России  по Республике Крым и городу Севастополю 

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