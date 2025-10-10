Прямо сейчас:
В Севастополе пройдёт проект "Музейные маршруты России"

Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 15:56 10.10.2025

С 13 по 16 октября в Севастополе состоится сессия Всероссийского проекта «Музейные маршруты России», организованная Министерством культуры Российской Федерации. Центральной темой форума станет сохранение и осмысление христианского культурного наследия в современном мире.

Программа объединит представителей музейного сообщества, научных и образовательных организаций, духовенства, а также деятелей искусства и культуры со всей страны. В мероприятиях примут участие митрополит Симферопольский и Крымский владыка Тихон (Шевкунов), Правительство города Севастополя, директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова, а также руководители крупнейших федеральных и региональных музеев, ученые и эксперты.

Ключевым событием станет пленарное заседание «Хранители Третьего Рима». Оно будет посвящено межинституциональному диалогу в вопросах сохранения наследия, новым форматам его представления и современной миссии музеев и других культурных организаций.

В рамках деловой программы также пройдут экспертные сессии «Археология: наследие, вызовы, технологии, люди» и «Как говорить о христианском искусстве сегодня? Опыт храма, музея, художника». Спикеры обсудят роль музеев в сохранении исторической памяти и формировании духовно-нравственных ориентиров общества, а также представят наиболее успешные практики.

Участников также ждет насыщенная культурная программа – спектакль «Горе от ума» в Севастопольском русском драматическом театре имени Луначарского, постановка «Грифон» в Новом Херсонесе, а также традиционная открытая лекция из серии «От первого лица». Ее проведет генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн. Он расскажет о современном восприятии средневекового искусства.

Кроме того, будут организованы посещения ведущих музеев региона. Среди них – музей-заповедник «Херсонес Таврический», музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», Музей-заповедник обороны Севастополя и Российская государственная художественная галерея.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

Просмотры: 6

