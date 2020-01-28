В Севастополе работает детская Школа эпилепсии. На уроки могут прийти все желающие

В детской Школе эпилепсии в Севастополе прошел первый урок. Врач-невролог, эпилептолог Евгений Никитин провел семинар на тему: «Аутизм и эпилепсия». Слушателями стали врачи-педиатры, педагоги-дефектологи, а также родители, чьи дети страдают аутизмом и эпилепсией – всего порядка 20 человек. Лектор поделился современными знаниями о хронических заболеваниях, их корректной диагностике, методах лечения и наблюдения таких детей. Кроме того, ответил на интересующие вопросы и разобрал клинический случай из практики.

Уроки объединяют детей, родителей и врачей. Лекции ведут к более продуктивному лечению и лучшему качеству жизни у больных. Все желающие могут получить здесь необходимые знания, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Евгения Никитина.

Следующая лекция запланирована на 29 февраля в 10:00. Тема урока: «Что такое эпилепсия и почему возникают приступы?». Семинары будут регулярными, они проходят в консультативно-диагностическом центре городской больницы № 5 по адресу: проспект генерала Острякова, 211а.

Специалисты отмечают: в 2019 году было выявлено 175 севастопольских детей с эпилепсией и другими расстройствами поведения аутистического спектра и синдромом дефицита внимания. Попасть на прием к специалистам консультативно-диагностического центра Севастополя можно при наличии направления из поликлиники по месту жительства. Предварительная запись в регистратуре, по номеру +7 (8692) 65-78-90.