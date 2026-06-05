В Севастополе работу общественного транспорта контролируют мониторинговые группы

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева с начала недели на маршрутах общественного транспорта в усиленном режиме работают мониторинговые группы. Сотрудники департамента транспорта совместно с ГКУ «Дирекция» контролируют бесперебойную работу общественного транспорта и следят за пассажиропотоком.

Несмотря на сложности с поставкой топлива, общественный транспорт продолжает работать в штатном режиме. Все автобусы и троллейбусы выходят на линии. Ежедневно на городских маршрутах работают порядка 160 троллейбусов и более 500 автобусов.

Троллейбусы ходят по контактной сети, соответственно, работают от электричества и не зависят от поставок топлива. Что касается автобусов, на сегодняшний день перевозчики обеспечены газомоторным топливом как предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города. Наблюдаются отклонения от расписания движения. Это связано с заторами на дорогах, особенно в районах, где расположены АЗС. Для того чтобы личный автотранспорт не препятствовал проезду автобусов и троллейбусов, а также их подъезду к остановкам общественного транспорта, мы находимся в постоянном взаимодействии с предприятиями-перевозчиками и сотрудниками ГАИ, — рассказала начальник управления транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Марина Иванова.

Мониторинговые группы направляются на ключевые остановочные пункты, где осуществляются пересадки пассажиров или фиксируется наибольший пассажиропоток, а также на начальные и конечные остановочные пункты.

Напомним, расписание движения общественного транспорта можно посмотреть на сайте: https://sevdortrans.ru/bus/

источник: пресс-служба Правительства Севастополя