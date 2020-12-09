В Севастополе работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» в 2020-ом обещают выполнить на 100%

Об этом во время осмотра основных ремонтных участков в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заявил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

Сейчас крайне важно завершить запланированную программу ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до конца года. Рисков невыполнения предусмотренных объемов я не вижу. На объектах мобилизованы все ресурсы подрядных организаций. Важно, чтобы при увеличении темпов производства работ не страдало качество. Контроль ежедневно осуществляет команда специалистов отдела технического контроля ГБУ «Севастопольский Автодор» и испытательная лаборатория предприятия. Ответственные сотрудники отбирают и испытывают применяемые материалы, асфальтобетонную смесь, образцы покрытия на соответствие требованиям нормативных документов. Это позволяет обеспечить своевременное и оперативное устранение недочетов и дефектов еще до приемки объектов в эксплуатацию, — цитирует чиновника пресс-служба Правительства Севастополя.

Во время выездного совещания комиссия в составе представителей ГБУ «Севастопольский Автодор» и подрядных организаций осмотрела ход работ на ул. Адмирала Фадеева, ул. Коммунистическая, ул. Истомина, ул. 2-ая Бастионная и другие.

На каждом объекте комиссия обсудила проблемные вопросы и графики производства работ. По результатам мероприятия директор Департамента поручил увеличить темпы работ на ул. Истомина, ул. 2-ая Бастионная, высказал замечания по культуре производства работ, указал на необходимость ежедневного вывоза мусора со строительной площадки.

Напомним, сегодня в рамках нацпроекта строительно-монтажные работы ведутся на 11 объектах: ул. 2-ая Бастионная, ул. Истомина, ул. Героев Сталинграда (дублер, четная сторона), ул. Коммунистическая, ул. Адмирала Фадеева, трех участках а/д Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, подъезд к а/п Бельбек, а/д Орлиное-Родниковое-Колхозное, участке а/д Ялта-Севастополь.