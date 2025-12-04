В Севастополе раскрыли мошенничество на сумму около 4,5 млн рублей, связанные с продажей земельных участков

Установлено, что 49-летний житель Севастополя попал в трудное материальное положение из-за неудач в бизнесе и решил незаконным путём исправить сложившуюся ситуацию. Для этого он придумал беспроигрышную, по его мнению, схему: разместил в Интернете объявление о том, что поможет приобрести земельные участки в собственность, и стал ждать клиентов. Так, в течение 2024 года к нему за помощью обратились шестеро его знакомых. Получив от них в общей сложности около 4,5 миллионов рублей, мужчина стал показывать разные земельные участки в Нахимовском и Ленинском районах, которые в действительности не значились на кадастровой карте города.

Для создания видимости легальности своих действий аферист даже нашел типовой комплект документов в Интернете, сам все заполнил и несложными манипуляциями «состарил» бумагу, чтобы всё выглядело более убедительно. Кроме того, он сообщил, что у него есть необходимые связи, и участки быстро оформят в собственность. Потерпевшие ошибочно полагали, что их знакомый говорит правду, поэтому передавали деньги и безрезультатно ждали получение положительного итога, который должен был наступить уже в течение года, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.