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В Севастополе расследует дело о покушении на сбыт «синтетики» и легализации более двух миллионов рублей
иллюстрация: скрин фото пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Севастополе расследует дело о покушении на сбыт «синтетики» и легализации более двух миллионов рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:40 30.09.2024

Следователи следственного отдела ОМВД России по Балаклавскому району г. Севастополя установили причастность местной жительницы к легализации денежных средств, полученных от наркобизнеса.

По версии следствия, 31-летняя многодетная домохозяйка подыскала в теневом сегменте сети «Интернет» работу закладчицей подпольного наркомаркета для бесконтактного распространения синтетических наркотиков на территории города Севастополя и Республики Крым. Следуя указаниям анонимных кураторов, женщина должна была забирать из схронов партии синтетических наркотиков, расфасованных на разовые дозы, хранить их в безопасном месте и в дальнейшем сбывать. После направления работодателям информации о местах расположения закладок и приобретения желающими запрещённых веществ ей полагалась оплата за каждый оборудованный тайник. Противоправная деятельность фигурантки была пресечена оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю весной 2024 года, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Во время обследования, проведённого по месту проживания злоумышленницы, правоохранители обнаружили в вещевом комоде и изъяли свыше 45 граммов «синтетики», находившейся в 109 полимерных свёртках, а также сотовые телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

В ходе дальнейшей работы следователи установили причастность закладчицы к легализации дохода от противоправной деятельности. Так, полученную от сбыта наркотиков заработную плату в виде криптовалюты она конвертировала с помощью обменных онлайн-сервисов в российские рубли, а затем переводила на принадлежащие ей электронные кошельки и полученные обманом банковские карты своей знакомой. Таким образом злоумышленнице удалось легализовать более 2,1 млн рублей.

В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».

В настоящее время предварительное расследование продолжается.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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