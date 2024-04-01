В Севастополе расследуют дело по факту смерти четырехлетнего ребенка. Москва контролирует

В Центральный аппарат Следственного комитета РФ будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в медучреждении города Севастополя.

Следственными органами ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту смерти 4-летней девочки в одном из медицинских учреждений города Севастополя по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В рамках расследования тщательным образом будут установлены все обстоятельства, — сообщили в Следкоме.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю представить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела.