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В Севастополе расследуют дело по факту смерти четырехлетнего ребенка. Москва контролирует

В Севастополе расследуют дело по факту смерти четырехлетнего ребенка. Москва контролирует

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:29 01.04.2024

В Центральный аппарат Следственного комитета РФ будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в медучреждении города Севастополя.

Следственными органами ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту смерти 4-летней девочки в одном из медицинских учреждений города Севастополя по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).  В рамках расследования тщательным образом будут установлены все обстоятельства, — сообщили в Следкоме.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю представить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела.

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