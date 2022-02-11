В Севастополе расследуют факты незаконного получения соцвыплат на крупную сумму

В результате проведённой проверки сотрудники полиции выявили два факта незаконного получения соцвыплат на сумму более полумиллиона рублей.

Полицейские установили, что двое местных жителей 63 и 70 лет предоставили в социальную службу заведомо недостоверные сведения, и после назначения им выплат, получили 300 и 258 тысяч рублей соответственно, — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

В отношении подозреваемых следственным отделом ОМВД России по Нахимовскому району возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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