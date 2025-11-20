Прямо сейчас:
В Севастополе расследуют мошенничество в сфере строительства жилья с ущербом более 52 миллионов рублей
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:50 20.11.2025

Следователем следственной части СУ УМВД России по г. Севастополю расследуется уголовное дело в отношении недобросовестного застройщика, не исполнившего свои обязательства по постройке частных жилых домов.

По версии следствия, с августа 2023 года по июнь 2024 года 36-летний обвиняемый из числа руководителей строительной фирмы «Хауз Гуру» предлагал жителям Севастополя и Крыма услуги по строительству недвижимости, заключал с ними договоры на возведение частных жилых домов и получал от них деньги в качестве предоплаты. Для привлечения потенциальных клиентов он арендовал офис и рекламировал свою деятельность в сети «Интернет». Однако взятые на себя обязательства он не выполнил. Чаще всего вместо полноценного строения, которые им должны были возвести за 6-7 месяцев, обманутые клиенты получали «недострой», непригодный для эксплуатации и проживания.

В настоящее время потерпевшими по уголовному делу, возбуждённому по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, признаны 16 жителей Севастополя и Республики Крым. По предварительным данным, сумма причинённого ущерба составляет свыше 52 миллионов рублей.

Фигурант уголовного дела задержан сотрудниками полиции и допрошен в качестве обвиняемого. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается круг иных лиц, причастных к совершению преступлений, а также других граждан, пострадавших от противоправной деятельности.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

