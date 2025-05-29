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В Севастополе рассматривают дело по факту мошенничества при строительстве многоквартирного дома
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе рассматривают дело по факту мошенничества при строительстве многоквартирного дома

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 15:50 29.05.2025

Прокуратура Нахимовского района г. Севастополя утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя.

Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, мужчина вел самовольное строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома на четырех принадлежащих ему смежных земельных участках по пр-ду Каспийскому в г. Севастополе. Под предлогом приобретения квартир в этом доме он привлекал денежные средства граждан. При этом в нарушение законодательства о долевом строительстве многоквартирного жилья обвиняемый заключал с потерпевшими договоры купли-продажи имущественных прав, дарения и «предварительные договоры», достоверно зная, что фактически не сможет предоставить им квартиры в собственность.

Земельные участки, на которых осуществлялось строительство, предназначаются для индивидуальной жилой застройки. Возведение на них многоквартирного жилья запрещено, ввод в эксплуатацию дома и регистрация права собственности на отдельные квартиры в нем невозможны.

Таким образом, в период с декабря 2016 по апрель 2023 года у четырех обманутых жителей Севастополя он похитил почти 7 млн рублей.

Расследование проведено следственным отделом ОМВД России по Нахимовскому району г. Севастополя.

Уголовное дело находится на рассмотрении Ленинского районного суда г. Севастополя.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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