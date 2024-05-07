В Севастополе рассмотрели дело орггруппы, занимавшейся незаконным проведением азартных игр

Севастопольский городской суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении жителя Москвы и четырех жительниц Севастополя.

Ранее Нахимовский районный суд г. Севастополя с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города вынес обвинительный приговор по данному уголовному делу. Виновные осуждены за незаконную организацию и проведение азартных игр организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.

Установлено, что злоумышленники в период с октября 2018 года по май 2021 года незаконно организовали деятельность игорных заведений вне игорной зоны с использованием сети «Интернет». Проведение азартных игр осуществлялось с помощью компьютерной техники и программ в арендованных нежилых помещениях в Севастополе по двум адресам: на пр. Победы и на ул. Леваневского.​ Совокупный доход преступной группы составил почти 63 млн рублей.

Незаконная игорная деятельность пресечена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю. Расследование проведено Севастопольским межрайонным следственным отделом ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю.

У злоумышленников изъято игорное оборудование, в том числе 74 системных блока и 57 мониторов, контрольно-кассовая техника, мобильные телефоны и денежные средства в размере свыше 270 тыс. рублей.

Нахимовский районный суд г. Севастополя назначил трем виновным реальное лишение свободы на сроки 3 года 3 месяца и 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере от 300 до 500 тыс. рублей каждому. Двое осужденных приговорены к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

По этому же приговору суда в доход государства конфисковано изъятое оборудование, технические и денежные средства, использованные в ходе незаконной деятельности. Также оставлен в силе наложенный в ходе следствия арест на иное имущество двух осужденных.

Осужденные подали апелляционные жалобы на приговор, настаивая на своей невиновности, однако Севастопольский городской суд согласился с доводами прокурора о законности судебного решения.

Апелляционные жалобы осужденных отклонены. Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя