В Севастополе разбойнику и насильнику назначили более строгую меру наказания

4 июня 2020 года Севастопольским городским судом в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело по обвинению уроженца Карачаево-Черкесской Республики (1990 года рождения), на приговор в отношении которого поступили апелляционные жалобы самого осужденного, адвоката потерпевшей и апелляционное представление прокурора.

В ночь на 9 февраля 2019 года обвиняемый совершил разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья с причинением тяжкого вреда здоровью продавцу севастопольского круглосуточного магазина. Мужчина нанес потерпевшей не менее 15 ударов ножом и похитил из кассы деньги в сумме около 2000 рублей. Также нападавший, угрожая убийством, совершил в отношении продавца действия сексуального характера с применением насилия, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей. Кроме того, после задержания в ходе личного досмотра обвиняемый неоднократно высказал в адрес сотрудника полиции оскорбления в грубой, нецензурной форме, тем самым унизив его честь и достоинство, т.е. совершил публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, — озвучили детали дела в пресс-службе суда.

Приговором Ленинского районного суда города Севастополя от 28 января 2020 года подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и ограничения свободы на срок 1,5 года. Кроме того, судом первой инстанции был удовлетворен гражданский иск потерпевшей в части взыскания с виновного 300 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Тем не менее, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что разрешая вопрос о назначении наказания, суд первой инстанции не в полной мере учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, влияния назначенного наказания на исправление виновного, а также степень физических и нравственных страданий потерпевшей, в связи с чем наказание признано несправедливым и чрезмерно мягким.

В результате апелляционного рассмотрения приговор Ленинского районного суда города Севастополя от 28 января 2020 года изменен. Определением Севастопольского городского суда от 4 июня 2020 года виновному назначено наказание по совокупности преступлений в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу, — сообщили в пресс-службе суда.