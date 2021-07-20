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В Севастополе раздают субсидии. Стартовал приём заявок на конкурс проектов социально ориентированных НКО

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:55 20.07.2021

Департамент внутренней политики Севастополя проводит конкурсный отбор проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в 2021 году субсидий за счёт городского бюджета.

Общий фонд конкурса составит около 40 млн рублей. Максимальный размер гранта на реализацию проекта в этом году увеличился с 2,5 млн до 3 млн рублей.  По предварительным оценкам, свыше 80 некоммерческих организаций Севастополя планируют представить на конкурс важные социальные проекты. Они затрагивают такие сферы, как поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов, сохранение исторической памяти, развитие добровольчества и благотворительности, помощь бездомным животным и другие. Впервые в Севастополе конкурс будет проходить при софинансировании Фонда президентских грантов. Это позволит поддержать больше важных проектов, а также будет способствовать проведению регионального конкурса на основе лучших практик и рекомендаций, включая переход на электронную платформу, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Подать заявку на конкурс можно с 19 по 27 июля через цифровую платформу севастополь.гранты.рф, предоставленную Фондом президентских грантов.

Результаты проведения конкурса будут опубликованы 18 августа 2021 года.

В случае получения субсидии проект должен быть реализован в течение 12 месяцев, начало срока реализации – не ранее 1 сентября 2021 года.

Телефон для справок: +7 8692-55-89-08, e-mail: dvp@sev.gov.ru

В Севастополе раздают субсидии. Стартовал приём заявок на конкурс проектов социально ориентированных НКО

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