В Севастополе развивается ветеринарная репродуктология и педиатрия

Госветклиники на улицах Могилевская, 16 и Бутырская, 9 оказывают полный спектр услуг в области репродуктивной ветеринарии собак и кошек: от определения овуляции и контроля течения щенности или котности до родовспоможения (включая кесарево сечение), размещения новорождённых животных в специализированном боксе-инкубаторе с контролем микроклимата, а также последующего наблюдения и консультации владельцев по уходу за ними.

В 2025 году специалисты ветеринарной службы оказали родовспоможение 12 собакам, благодаря чему на свет появилось более 50 щенков.

По словам ветврачей, не менее важными являются регулярные осмотры детенышей в первые недели жизни для своевременной оценки их физического развития, выявления возможных патологий, коррекции рациона и назначения необходимой профилактики — от витаминно-минеральных добавок, дегельминтизации и обработок от эктопаразитов до вакцинации против инфекционных болезней.

В рамках ветеринарной педиатрии в госветклиниках проводятся: наблюдение за развитием новорожденных и растущих животных, контроль прибавки в весе, формирования скелета и внутренних органов, своевременная вакцинация и дегельминтизация, коррекция рациона, профилактика и лечение различных болезней молодняка, консультации владельцев по уходу за щенками.

Так, на этой неделе прошел плановый осмотр помета щенков породы американский булли, которые появились на свет месяц назад благодаря операции кесарева сечения. Все малыши и их мама чувствуют себя отлично: щенки активно развиваются, уверенно набирают вес, проявляют любознательность, а собака-мать полностью восстановилась после хирургического вмешательства и продолжает заботиться о потомстве.

Первый месяц жизни — ключевой этап для формирования здорового животного. Благодаря профессиональному сопровождению ветеринарных специалистов мы можем сохранить жизнь и здоровье как новорожденным, так и их матери. В данном случае результаты осмотра полностью удовлетворительные: все щенки крепкие, активные, развиваются в соответствии с возрастными нормами, — рассказала заместитель начальника ГБУ «Севветцентр» Юлия Шалавинская.

Также напомним, в ноябре прошлого года ветеринары спасли новорожденного малыша корги, мама которого погибла при родах, и владельцы доставили его в реанимацию.

Новорожденный находился в специальном боксе (инкубаторе), врачи постоянно наблюдали за его состоянием, контролировали прибавку в весе, кормили по графику и помогали набраться сил.

По словам Юлии Шалавинской, все процедуры проводятся на современном оборудовании: клиника укомплектована свыше 200 единицами техники, включая цифровой рентген, рентген-хирургическую установку «С-дуга», видеоэндоскопическую систему, УЗИ-аппараты, кардиографы, а также специализированный бокс с аппаратом искусственной вентиляции лёгких для новорожденных животных.

Государственные ветеринарные клиники работают по адресам: