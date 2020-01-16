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В Севастополе реализация крупных объектов тормозится из-за некачественной проектной документации

В Севастополе реализация крупных объектов тормозится из-за некачественной проектной документации

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:31 16.01.2020

О том, что проблема некачественной проектной документации стоит весьма остро, заявил вице-губернатор Севастополя Денис Солодовников. В частности, речь идёт о КОС «Южные». Напомним, на тендер по выполнению строительно-монтажных работ по этому объекту, объявленному 1 ноября и завершившемуся 18 ноября, никто так и не заявился.

Сами проекты некачественные. К сожалению, нам часто приходится уже по ходу работ выявлять их недостатки и корректировать их, и это касается большей части объектов капстроя на территории города, — цитирует «Севастопольская газета» чиновника.

На КОС «Южные» будут искать единого исполнителя основных строительных работ.

Мы сейчас находимся в стадии решения вопроса по единому исполнителю. Это касается не только КОС «Южные», но и будущего медицинского кластера, в который входят Больница скорой помощи, Инфекционная больница, Онкологический центр, — пояснил Денис Солодовников.

В Севастополе реализация крупных объектов тормозится из-за некачественной проектной документации

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