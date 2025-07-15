В Севастополе реализуют услугу «Социальной няни» и прокат предметов первой необходимости для малышей

Новые меры поддержки начали действовать в Севастополе этой весной, они предусмотрены региональной программой по повышению рождаемости. Они реализуются в рамках федерального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья», стартовавшего в этом году.

На сегодня услугой социальной няни воспользовались 13 семей, а прокатом — 17 семей. Мы работаем с молодыми семьями, наши специалисты работают, в том числе, в женских консультациях, в роддомах, в детских поликлиниках, мы раздаем наглядные материалы, информируем, консультируем, чтобы наши мамочки знали, что они имеют право на такую услугу бесплатную от государства, такую поддержку, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заведующую отделением помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Центра социальной помощи семье и детям Юлию Гашеву.

Молодые родители могут взять напрокат детскую коляску-трансформер, прогулочную коляску, кроватку с матрасом, пеленальный столик, детский стул для кормления, ванночку для купания и детские электронные весы. Все вещи — новые, они выдаются на полгода, но при необходимости срок их использования можно продлить.

Воспользоваться этой услугой могут молодые семьи, где есть дети до полутора лет — это молодые семьи, где один или оба супруга учатся в Севастополе очно, женщины, не состоящие в браке, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и малоимущие семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Обязательное условие — возраст обоих или единственного родителя должен быть не более 35 лет включительно.

Ещё одна важная и уже популярная мера поддержки — услуги социальной няни. Опытные специалисты могут бесплатно не только посидеть или поиграть с ребенком, погулять, покормить и помочь с гигиеническими процедурами, но и проконсультировать по интересующим вопросам или оказать психологическую поддержку, что тоже очень важно.

Услугами «социальных нянь» могут воспользоваться молодые семьи до 35 лет с детьми до трёх лет, где родители учатся очно, многодетные и малоимущие семьи, а также те, кто оказались в сложной жизненной ситуации. Няня может помочь до двух раз в неделю, продолжительность одного сеанса — до 3 часов.

Одна из тех, кто воспользовалась обеими этими услугами, — молодая мама Любовь. Недавно они с мужем Алексеем стали многодетными родителями: пять месяцев назад у них родился третий малыш. Любовь рассказывает, что такая помощь родителям очень нужна, а специалисты Центра соцпомощи семьи и детям помогли быстро оформить ей все необходимые документы и проконсультировали по всем волнующим вопросам.

Для получения услуг можно обратиться в отделения Центра соцпомощи семьи и детям, расположенных на улицах Пушкина, 18, Н. Музыки, 30, Курчатова, 11 Умрихина, 3, Льва Толстого, 32, телефон для справок + 7 (8692) 54-21-99, а также в отделение на улице Пожарова, 28А, телефон для справок + 7 (8692) 55-07-23.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя