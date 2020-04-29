В Севастополе — региональный конкурс видеороликов «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни»

В Севастополе продолжается региональный конкурс видеороликов «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни». С 10 апреля городские любители и профессионалы спорта снимают видео своих занятиях, разминок, зарядок на карантине и выкладывают их Вконтакте и в Инстаграм с хэштегами: #спортсевастополя, #тренируйсядома #спортнормажизни.

В связи с продлением в стране режима самоизоляции, организаторами конкурса «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни» принято решение о продлении конкурса видеороликов. Публиковать новые видео теперь можно до 12:00 12 мая, — отмечают в оркгомитете события.

Жители Севастополя уже опубликовали на своих страницах в социальных сетях более 500 видеороликов: около 350 — во Вконтакте, и около 150 — в Инстаграм.

Многие из роликов сделаны оригинально и креативно. Очень приятно наблюдать столько бодрых, активных, жизнерадостных и спортивных людей, которые даже дистанционно, через экран, заряжают своей энергией. Причём, это как дети, так и взрослые. Особенно отрадно, что тренируются даже целыми семьями. Вы молодцы! Так держать! — прокомментировал директор Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя Дмитрий Карпов.

Снимайте видео о том, как проходят ваши тренировки дома, размещайте его в одной из соцсетей, добавляйте хэштеги и выигрывайте призы: I место – велотренажёр, II место – многофункциональный тренажёр, III место – многофункциональный спортивный комплекс «Шведская стенка».

Главное условие участия − видеоролики должны содержать элементы двигательной активности, занятия физической культурой и спортом в домашних условиях самоизоляции и быть опубликованы в Вконтакте или Инстаграм с хэштегами #спортсевастополя #тренируйсядома #спортнормажизни.

Хронометраж ролика − не менее трёх минут.

Победители будут определены по наибольшему числу отметок «нравится» пользователями сети.

СПРАВКА: чтобы поддержать и объединить всех, кто остаётся в эти дни дома, Минспорт России в конце марта запустило онлайн-акцию в соцсетях «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни». К этой акции присоединились многие регионы страны. В том числе и Севастополь. К городскому конкурсу, организованному в поддержку всероссийского интернет-флешмоба, сразу подключились сотни человек.

Организаторами конкурса выступают управление по делам молодёжи и спорта Севастополя и Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя.