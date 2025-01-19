В Севастополе резидентами Свободной экономической зоны создано почти 16 тысяч рабочих мест

Свободная экономическая зона на территории Севастополя действует с 2015 года и включает в себя особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности с льготным налогообложением и применением таможенной процедуры свободной таможенной зоны, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Марию Литовко.

Почти 16 тысяч рабочих мест было создано участниками Свободной экономической зоны Севастополя к началу 4 квартала 2024 года.

На сегодняшний день участники Свободной экономической зоны реализуют более 390 инвестиционных проектов по широкому перечню отраслей – в сфере услуг, строительстве, промышленности, сельском хозяйстве и рыболовстве, социальной сфере, а также в области топлива и энергетики, торговли, туризма и транспорта.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя