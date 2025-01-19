Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе резидентами Свободной экономической зоны создано почти 16 тысяч рабочих мест
актуально в республике
В Севастополе резидентами Свободной экономической зоны создано почти 16 тысяч рабочих мест
фото: pxhere.com

В Севастополе резидентами Свободной экономической зоны создано почти 16 тысяч рабочих мест

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:52 19.01.2025

Почти 16 тысяч рабочих мест было создано участниками Свободной экономической зоны Севастополя к началу 4 квартала 2024 года.

Свободная экономическая зона на территории Севастополя действует с 2015 года и включает в себя особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности с льготным налогообложением и применением таможенной процедуры свободной таможенной зоны, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Марию Литовко.

На сегодняшний день участники Свободной экономической зоны реализуют более 390 инвестиционных проектов по широкому перечню отраслей – в сфере услуг, строительстве, промышленности, сельском хозяйстве и рыболовстве, социальной сфере, а также в области топлива и энергетики, торговли, туризма и транспорта.

Узнайте больше:  Молодежь Севастополя приглашают присоединиться к движению «Волонтеры Победы»

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: бизнес в Крыму

бизнес в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x