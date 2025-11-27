Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Севастополе ритуальное агентство давало взятки за быструю подготовку и выдачу тел
Новости Республики
В Севастополе ритуальное агентство давало взятки за быструю подготовку и выдачу тел
фото: © Dmitry Makeev, источник - РИА Новости Крым

В Севастополе ритуальное агентство давало взятки за быструю подготовку и выдачу тел

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:06 27.11.2025

В Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взятки при выдаче тел усопших. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. По данным надзорного ведомства, с сентября 2023 по май 2024 года сотрудница похоронного агентства передала заведующему патологоанатомическим отделением Городской больницы № 5 свыше 180 тысяч рублей взятки через санитара больницы за ускоренную подготовку и выдачу тел усопших и сопутствующий комплекс ритуальных услуг.

Прокурор района возбудил в отношении похоронного агентства, в интересах которого действовал взяткодатель, дело об административном правонарушении. Рассмотрев материалы дела, мировой судья Ленинского судебного района Севастополя оштрафовал фирму на 500 тысяч рублей, – проинформировали в пресс-службе ведомства.

Ранее аналогичный штраф назначен еще одному похоронному агентству, директор которого также давал взятки сотруднику медицинского учреждения за быструю выдачу тел усопших, напомнили в прокуратуре.

Узнайте больше:  21 ноября – День Архангела Михаила. Угостите Домового

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.