В Севастополе ритуальное агентство давало взятки за быструю подготовку и выдачу тел

В Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взятки при выдаче тел усопших. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. По данным надзорного ведомства, с сентября 2023 по май 2024 года сотрудница похоронного агентства передала заведующему патологоанатомическим отделением Городской больницы № 5 свыше 180 тысяч рублей взятки через санитара больницы за ускоренную подготовку и выдачу тел усопших и сопутствующий комплекс ритуальных услуг.