В Севастополе ритуальное агентство давало взятки за быструю подготовку и выдачу тел

Прокурор района возбудил в отношении похоронного агентства, в интересах которого действовал взяткодатель, дело об административном правонарушении. Рассмотрев материалы дела, мировой судья Ленинского судебного района Севастополя оштрафовал фирму на 500 тысяч рублей, – проинформировали в пресс-службе ведомства.
Ранее аналогичный штраф назначен еще одному похоронному агентству, директор которого также давал взятки сотруднику медицинского учреждения за быструю выдачу тел усопших, напомнили в прокуратуре.
источник: РИА Новости Крым
