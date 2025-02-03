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В Севастополе родители систематически били своих малолетних детей. Жизнью семьи заинтересовалась прокуратура

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 15:29 03.02.2025

Прокурор Нахимовского района г. Севастополя Дмитрий Рейх утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней женщины и ее 32-летнего сожителя.

Совместно они обвиняются по пп. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Кроме того, женщина обвиняется по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), а мужчина – по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, обвиняемые, проживая в квартире на ул. Генерала Жидилова, систематически наносили побои двум малолетним девочкам 2014 и 2019 г.р. и малолетнему мальчику 2018 г.р. При этом женщина является матерью всех троих детей, а мужчина – биологическим отцом двух младших. Летом 2024 года злоумышленники в очередной раз били и душили старшую девочку, но ей удалось выбежать из квартиры. На улице избитый ребенок привлек внимание соседей, которые вызвали сотрудников полиции и скорую медицинскую помощь.

Вместо заботы о своих детях, мать злоупотребляла алкоголем, не обеспечивала уход за детьми, а воспитание свела к применению физического насилия. Семья привлекла внимание не только жестоким обращением с дочерьми и сыном, но и асоциальным образом жизни. В июне 2024 года соседи вызывали наряд полиции в связи с шумным поведением обвиняемых. В ходе разбирательства «глава семьи» стал вести себя агрессивно, подошел к сотруднику полиции с ножом и высказал угрозу применения насилия, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Итогом такого поведения стало возбуждение уголовного дела и передача детей под опеку родственнице.

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Расследование проведено следственным отделом по Нахимовскому району ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.

Прокуратура района направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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