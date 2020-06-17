В Севастополе с 15 июня возобновили свою работу гостиницы и другие средства размещения

Исключение – хостелы. Они пока закрыты.

В городском правительстве напомнили о возобновлении работы средств размещения в Севастополе и уточнили условия возобновления деятельности гостиниц, отелей, гостевых домов…

Возобновление деятельности возможно при условиях:

1) подачи уведомления об осуществлении деятельности по форме (приложение к Указу Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 №14-УГ (в ред. от 30.04.2020 №36-УГ). Подать уведомление можно на сайте правительства Севастополя, в разделе «Электронные пропуска на период повышенной готовности», выбрать в разделе функцию «Получить пропуск и подать уведомление юридического лица». В разделе необходимо заполнить предлагаемую форму и прикрепить указанные документы, там же можно скачать бланк уведомления об осуществлении деятельности.

2) соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) для организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения).

ВАЖНО!

Для въезда в Севастополь жителям республики Крым не нужно получать QR-код, достаточно паспорта с пропиской на полуострове. Однако, гражданам из других субъектов РФ необходимо:

1) получить QR-код (чтобы получить пропуск нужно приложить документы, подтверждающие бронирование в гостинице, также нужно предоставить справку не более чем 5-дневной давности об отсутствии COVID-19). Получить QR-код можно на сайте covid.sev.gov.ru в разделе «Получить пропуск на въезд/выезд из города», заполнив предлагаемую форму.

2) иметь с собой оригинал справки не более чем 5-дневной давности об отсутствии COVID-19.

3) пройти экспресс-тест на въезде в Севастополь и заполнить анкету. После прохождения тестирования гражданам, находившимся на территории других субъектов Российской Федерации, необходимо обеспечить изоляцию по месту проживания (пребывания), а при отсутствии такой возможности — в условиях обсерватора до получения результатов исследования на COVID-19.