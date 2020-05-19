В Севастополе с 25 мая снова открывается автовокзал и возобновляются междугородние перевозки

В Севастополе возобновляются междугородние перевозки. С 25 мая с севастопольского автовокзала в города Крыма начнут курсировать автобусы. Приобрести проездные документы можно будет также с 25 мая. Будут ли у пассажиров при этом проверять документы или пропуска, в справочной службе автовокзала не уточнили.

Отметим, что на въезде в Севастополь установлены восемь блокпостов на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале для контроля за прибывающими в регион – все иногородние должны 14 дней провести в обсерваторе.

Напомним, севастопольский автовокзал приостановил работу из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 1 апреля.