Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе с 25 мая снова открывается автовокзал и возобновляются междугородние перевозки

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Севастополе с 25 мая снова открывается автовокзал и возобновляются междугородние перевозки
Фото: sevcor.ru

В Севастополе с 25 мая снова открывается автовокзал и возобновляются междугородние перевозки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:25 19.05.2020

В Севастополе возобновляются междугородние перевозки. С 25 мая с севастопольского автовокзала в города Крыма начнут курсировать автобусы. Приобрести проездные документы можно будет также с 25 мая. Будут ли у пассажиров при этом проверять документы или пропуска, в справочной службе автовокзала не уточнили.

Отметим, что на въезде в Севастополь установлены восемь блокпостов на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале для контроля за прибывающими в регион – все иногородние должны 14 дней провести в обсерваторе.

Напомним, севастопольский автовокзал приостановил работу из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 1 апреля.

В Севастополе с 25 мая снова открывается автовокзал и возобновляются междугородние перевозки

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.