В Севастополе с предпринимателями перезаключат договоры на размещение нестационарных торговых объектов

В Главном управлении потребительского рынка и лицензирования Севастополя разъяснили условия перезаключения договоров на размещение нестационарных объектов (НТО) без проведения торгов на срок до 2025 года. Изменение в Постановление №700 о продлении действующих договоров с предпринимателями на размещение нестационарных торговых объектов, принятое на заседании Правительства 27 декабря прошлого года, уже вступило в силу.

Все предприниматели, которые имели Договоры, действующие на НТО в 2019 году, будут приглашаться в Главное управление потребрынка на Партизанскую, 4А для переподписания договоров на пятилетний срок. И схема НТО, и договора НТО все ранее заключенные, заканчивались 31 декабря 2019 года, а для того чтобы предприниматели понимали свой горизонт планирования, понимали, как им вести деятельность на ближайшие 5 лет, и было принято решение о продлении таких договоров. Цена на размещение НТО не изменяется и остается такой же, как в 2019 году, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Главного управления потребительского рынка Вадима Кирпичникова.

В новом периоде также вводятся новые места для товаропроизводителей, которые будут разыгрываться вне аукционов (в основном, для сезонной торговли). Расположение торговых точек будет определено дополнительно, — добавил глава ведомства.

К сведению лиц, желающих заняться предпринимательской деятельностью, аукционы на предоставление новых торговых мест также на 5-летний срок, планируются для проведения с апреля 2020 года.

Получить консультацию специалистов по всем возникающим дополнительным вопросам можно в течение рабочего дня по телефону 550 – 624.