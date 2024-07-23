В Севастополе с предпринимателями обсуждают основные направления бюджетной и налоговой политики

Руководитель УФНС России по г. Севастополю Алексей Могила принял участие в расширенном заседании Севастопольского Союза промышленников и предпринимателей.

В ходе встречи обсудили ряд важных для бизнеса вопросов, касающихся ключевых направлений взаимодействия бизнеса и власти в 2024 году, стратегии развития экономики России до 2030 года и участие в ней севастопольских предпринимателей, а также ход реализации государственной программы развития туризма в регионе.

Алексей Могила отметил, что принят закон, направленный на комплексное системное изменение параметров налоговой системы. Предстоящие новации в налоговой сфере приведут к более справедливому распределению фискальной нагрузки. Реформа позволит простимулировать бизнес вкладывать средства в отрасли, которые приоритетны для государства.

Изменения в Налоговый кодекс, которые вступят с 1 января 2025 года, принимались в ходе широкого обсуждения с предпринимательским сообществом. Активная совместная работа органов власти, налоговой службы и бизнес-сообщества, позволила принять закон с учетом мнения различных групп налогоплательщиков.

Новые законодательные нормы мы планируем разъяснять на различных площадках и в настоящее время специалисты Управления уже готовят информацию для информирования бизнес сообщества региона, — подчеркивает глава налоговой службы региона.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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