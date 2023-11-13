Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Севастополе с воинскими почестями проводили в последний путь героев СВО – офицера и рядового
актуально в республике
В Севастополе с воинскими почестями проводили в последний путь героев СВО – офицера и рядового

В Севастополе с воинскими почестями проводили в последний путь героев СВО – офицера и рядового

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:21 13.11.2023

Сегодня в Севастополе простились с воинами-героями:  начальником штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, гвардии подполковником Яном Сухановым и гвардии рядовым Артемом Клягиным.

Ян Александрович родился в Южно-Сахалинске. В 2002-м году окончил в Дальневосточное высшее командное училище с отличием. Получил назначение в Севастополь и здесь прослужил всю свою жизнь, пройдя путь от командира взвода до начальника штаба-заместителя командира 810 отдельной бригады морской пехоты. Его сослуживцы говорят, что он был честным, справедливым и настоящим офицером с большой буквы. Он служил и в десантно-штурмовых подразделениях и в разведке. Прошел «горячие» точки, был в командировках на территории Сирийской Арабской Республики, имеет множество наград, включая Орден Мужества. С 24 февраля 2022 года находился в зоне спецоперации на Украине. Под его руководством 810-я бригада участвовала в боях за Мариуполь, брала под контроль «Азовсталь», — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе с воинскими почестями проводили в последний путь героев СВО – офицера и рядового

Он подчеркнул, что бойцы-сослуживцы офицера всегда говорили, что о таком командире можно только мечтать.

Узнайте больше:  В Красногвардейском районе Крыма открыли обновленный Памятного знака воинам-односельчанам

Ян Суханов получил ранение в Мариуполе. При лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали еще одно коварное заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями.

Артем Эдуардович Клягин родился и вырос в Фурмановке Бахчисарайского района. Получил профессию в Бахчисарайском колледже строительства и транспорта. В июле 2022 года принял решение идти защищать Родину, как его дедушка, который прошел всю Великую Отечественную войну. Корни семьи Клягиных — на многострадальном Донбассе, в Донецкой и Луганской области. Он не мог оставаться равнодушным.  Артем заключил контракт и был направлен для прохождения службы в 810 бригаду морской пехоты ЧФ. Уходя, сказал матери: «Я вернусь героем!». Он геройски погиб под поселком Безыменное Херсонской области спасая жизни боевых товарищей, пытаясь эвакуировать раненых из-под обстрела, — рассказал Михаил Развожаев.

В Севастополе с воинскими почестями проводили в последний путь героев СВО – офицера и рядового

Вечная память! Будем помнить наших героев.

Просмотры: 2 113

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.