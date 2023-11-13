В Севастополе с воинскими почестями проводили в последний путь героев СВО – офицера и рядового

Сегодня в Севастополе простились с воинами-героями: начальником штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, гвардии подполковником Яном Сухановым и гвардии рядовым Артемом Клягиным.

Ян Александрович родился в Южно-Сахалинске. В 2002-м году окончил в Дальневосточное высшее командное училище с отличием. Получил назначение в Севастополь и здесь прослужил всю свою жизнь, пройдя путь от командира взвода до начальника штаба-заместителя командира 810 отдельной бригады морской пехоты. Его сослуживцы говорят, что он был честным, справедливым и настоящим офицером с большой буквы. Он служил и в десантно-штурмовых подразделениях и в разведке. Прошел «горячие» точки, был в командировках на территории Сирийской Арабской Республики, имеет множество наград, включая Орден Мужества. С 24 февраля 2022 года находился в зоне спецоперации на Украине. Под его руководством 810-я бригада участвовала в боях за Мариуполь, брала под контроль «Азовсталь», — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что бойцы-сослуживцы офицера всегда говорили, что о таком командире можно только мечтать.

Ян Суханов получил ранение в Мариуполе. При лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали еще одно коварное заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями.

Артем Эдуардович Клягин родился и вырос в Фурмановке Бахчисарайского района. Получил профессию в Бахчисарайском колледже строительства и транспорта. В июле 2022 года принял решение идти защищать Родину, как его дедушка, который прошел всю Великую Отечественную войну. Корни семьи Клягиных — на многострадальном Донбассе, в Донецкой и Луганской области. Он не мог оставаться равнодушным. Артем заключил контракт и был направлен для прохождения службы в 810 бригаду морской пехоты ЧФ. Уходя, сказал матери: «Я вернусь героем!». Он геройски погиб под поселком Безыменное Херсонской области спасая жизни боевых товарищей, пытаясь эвакуировать раненых из-под обстрела, — рассказал Михаил Развожаев.

Вечная память! Будем помнить наших героев.