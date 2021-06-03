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В Севастополе семьи с низким доходом, которые ведут подсобное хозяйство, смогут получить поддержку государства
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе семьи с низким доходом, которые ведут подсобное хозяйство, смогут получить поддержку государства

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:17 03.06.2021

Правительство Севастополя приняло постановление, которым утверждена специальная методика расчета стоимости дохода от личного подсобного хозяйства.

Документ необходим для предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта для ведения личного подсобного хозяйства. Социальный контракт внедряется, в том числе, для поддержки малоимущих семей, которые ведут личное хозяйство. Теперь они смогут получить поддержку от государства в размере 100 тысяч рублей. За оформлением госсоцконтракта необходимо обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства. При себе иметь выписку из похозяйственной книги, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

В Севастополе семьи с низким доходом, которые ведут подсобное хозяйство, смогут получить поддержку государства

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