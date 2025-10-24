В Севастополе «серебряное» волонтерство помогает людям старшего возраста найти себя после выхода на пенсию

В Севастопольском комплексном центре социального обслуживания состоялось занятие в кружке «Петриковская роспись», где участники смогли воплотить собственные творческие идеи.

Под руководством «серебряного» волонтера Валентины Зайцевой участники освоили базовые приемы работы с кистью и получили ценные советы. Особое внимание в работе кружка уделяется не только обучению художественным техникам, но и созданию пространства для общения и новых знакомств.

В центре я обрела чувство собственной значимости и причастности к важному делу. Для меня это не просто развлечение или возможность пообщаться с интересными людьми, посетить мероприятие — это настоящая работа, к которой я отношусь со всей серьезностью, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя «серебряного» волонтера Валентину Зайцеву.

Вести активный образ жизни севастопольцам старшего возраста помогает нацпроект «Семья», который включает организацию досуговых мероприятий, творческих мастерских и образовательных программ.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя