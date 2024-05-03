В Севастополе скорректирован порядок предоставления путёвок в детские оздоровительные лагеря

На заседании Правительства Севастополя скорректировали порядок предоставления путёвок в детские оздоровительные лагеря. В этом году в Севастополе будут работать 13 детских лагерей: это десять пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей на базе школ № 11, 14, 17, 23, 33, 55, 57, 59, образовательного центра «Бухта Казачья» и школы-интерната № 1, а также три загородных лагеря — «Ласпи», «Горный» и «Алькадар». Также дети поедут в лагерь «Мультфильм» в посёлке Песчаное Бахчисарайского района и лагерь «Жемчужина» в селе Заозёрном города Евпатории.

Возможности городского бюджета, к сожалению, не безграничны, и отправить всех желающих в лагеря за счёт города не получится. Но мы учли замечания, которые получили от севастопольцев в прошлом году, и условно разделили детей на три категории. В первую очередь путёвками будут обеспечены: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети участников специальной военной операции, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Вторую очередь составят дети отдельных категорий, которые не были обеспечены путевками в прошлом году.

Среди множества категорий ребят, которым положены путёвки, есть дети, которые состоят на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, и дети из неблагополучных семей. К сожалению, бывает так, что родители не заботятся о своих детях. Поэтому поручил коллегам обратить на этих ребят особое внимание – бывает так, что родители даже не подают заявления и, соответственно, лишают ребят возможности отдохнуть и оздоровиться. Так быть не должно, и такие случаи обязательно нужно держать на контроле, – отмечает глава города.

И третья очередь – это дети отдельных категорий, которые были в лагерях минувшим летом. В прошлом году этой очереди не было, теперь такая возможность появилась.

Что касается талантливых и одарённых детей, то они получат путевки по результатам конкурса (учитываются результаты достижений, организованных любыми государственными ведомствами РФ, исполнительными органами Севастополя, местного самоуправления, учреждений дополнительного образования, образовательных организаций). Приоритет получат детские общественные объединения, затем дети, которые не были в лагере в прошлом году, и наконец – дети, которые были в лагере в прошлом году.

В лагерь могут поехать дети в возрасте от 7 до 16 лет включительно:

— дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

— дети-инвалиды;

— дети с ограниченными возможностями здоровья;

— дети – жертвы вооружённых и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

— дети, состоящие на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;

— дети участников специальной военной операции;

— дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена;

— дети, чьи родители погибли при исполнении служебных обязанностей;

— дети из многодетных семей;

— дети из малоимущих семей;

— дети, состоящие на диспансерном учёте;

— дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села;

— талантливые и одарённые дети. Узнайте больше: Отделение СФР по Севастополю: специальные соцвыплаты медработникам региона Заявления на первую смену можно подать с 2 по 8 мая, на вторую смену – с 14 по 20 мая, на третью смену – с 22 по 28 мая и на четвёртую смену – с 30 мая по 5 июня. Для всех категорий нужны следующие документы: — заявление на путёвку;

— к заявлению прилагаются копии паспорта заявителя (родителя или законного представителя), документа, подтверждающего полномочия законного представителя;

— копия свидетельства о рождении ребёнка или паспорта для детей старше 14 лет. Для талантливых и одарённых детей также нужны: — наградной материал победителей и призёров международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, городских, муниципальных, районных, школьных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад, смотров и иных мероприятий;

— подтверждение уровня мероприятия (протокол участников или приказ организации, которая является куратором мероприятия). Данные документы можно найти на сайтах организаторов. Подача документов производится следующим образом: Только через портал госуслуг подают заявление родители (законные представители):

— детей – жертв вооружённых и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

— детей, чьи родители погибли при исполнении служебных обязанностей;

— детей из многодетных семей;

— детей из малоимущих семей;

— детей, состоящих на диспансерном учете;

— детей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села;

— детей с ограниченными возможностями здоровья. В МФЦ города Севастополя, через портал госуслуг или общеобразовательную организацию, в которой обучается ребёнок (школу) подают заявление родители (законные представители):

— талантливых и одарённых детей;

— детей участников специальной военной операции. В районные управления департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя и через портал госуслуг подают заявление родители (законные представители):

— детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

— детей-инвалидов;

— детей, состоящих на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;

— детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена. В департамент образования и науки города Севастополя (ул. Щербака, 12, каб. 28) подают заявления родители (законные представители) детей, относящихся к категориям «талантливые и одарённые дети» и «дети участников СВО»:

— обучающихся в частных школах Севастополя;

— обучающихся в учреждениях СПО Севастополя;

— коллективы детей, относящихся к категории «талантливые и одарённые дети». источник: пресс-служба Правительства Севастополя