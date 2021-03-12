В Севастополе Следком проверяет, есть ли нарушения жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны

В Севастополе Следком проводит проверку сведений из средств массовой информации о нарушении жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны.

В ходе мониторинга средств массовой информации на одном из информационных порталов Севастополя была выявлена публикация о том, что жительница Города-героя, ветеран Великой Отечественной войны Жанна Константиновна Дидковская попала в сложную жизненную ситуацию. В своем видеорассказе пенсионер сообщила, что ее соседка путем введения в заблуждение отвезла к нотариусу, где была сделана дарственная на квартиру ветерана.

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил следственному отделу по Ленинскому району города Севастополя в рамках организованной процессуальной проверки незамедлительно подключиться к установлению всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в Следкоме.