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В Севастополе Следком проверяет, есть ли нарушения жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны

В Севастополе Следком проверяет, есть ли нарушения жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:59 12.03.2021

В Севастополе Следком проводит проверку сведений из средств массовой информации о нарушении жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны.

В ходе мониторинга средств массовой информации на одном из информационных порталов Севастополя была выявлена публикация о том, что жительница Города-героя, ветеран Великой Отечественной войны Жанна Константиновна Дидковская попала в сложную жизненную ситуацию. В своем видеорассказе пенсионер сообщила, что ее соседка путем введения в заблуждение отвезла к нотариусу, где была сделана дарственная на квартиру ветерана.

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил следственному отделу по Ленинскому району города Севастополя в рамках организованной процессуальной проверки незамедлительно подключиться к установлению всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в Следкоме.

Следователи уверяют: на особом контроле – сообщения о нарушении прав несовершеннолетних, пенсионеров, граждан с ограниченными возможностями и попавших в сложную жизненную ситуацию. Все проводимые по материалам из СМИ проверки находятся на личном контроле руководства Главного следственного управления.

В Севастополе Следком проверяет, есть ли нарушения жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны

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