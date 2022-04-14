В Севастополе снесут 16 самовольных построек

В ряду самовольных построек, подлежащих сносу, — заборы, сараи, а также объекты капитального строительства. Проекты распоряжений о сносе представил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов. По словам чиновника, объекты располагаются на земельных участках, которые находятся в собственности города, а также возведены незаконно – без разрешительной документации. Кроме того, некоторые из них представляют опасность, так как являются ветхими и могут обрушиться.

Лицам, которые произвели самовольную постройку, будет предложено снести объекты самостоятельно. Если в течение трех месяцев этого не будет сделано, то снос будет осуществлен силами департамента городского хозяйства, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя ведомства.

Всего по решению Правительства снесут 16 самовольных построек. Еще один объект – шесть незаконных строений в Андреевке – планируется передать в собственность Андреевского муниципального округа для размещения в нем в дальнейшем общественного туалета.