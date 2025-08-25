В Севастополе — снижение цен на помидоры, морковь, свеклу, картофель и мороженную рыбу

Специалисты департамента сельского хозяйства и потребительского рынка провели очередной еженедельный мониторинг цен на социально значимые продукты в торговых сетях города. По итогам прошедшей недели зафиксированы как снижения, так и повышения стоимости отдельных позиций, что связано с сезонными и логистическими факторами.

На протяжении недели замечаем заметное снижение стоимости ряда овощей: морковь, свеклу, картофель, лук, свежие помидоры, что связано с увеличением поставок. Несколько подорожал ряд продуктов: огурцы, капуста и яйца.

Это связано с сезонными особенностями. Важно отметить, что во всех случаях рост цен связан исключительно с увеличением отпускных цен на уровне производителей и поставщиков. Торговые сети не изменяли свою наценку, что подтверждается данными мониторинга, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления потребительского рынка департамента Ксению Казанджиеву.

Контроль в розничной торговле ведётся также в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2020 году между Правительством Севастополя и крупными торговыми сетями. Среди участников — «Яблоко», «Фреш», «ПУД», «БУМ», «Лидер», «Дикий Мед», «7М Без цен», «5М Гурман», «4М» и другие.

Напомним, по поручению Губернатора Михаила Развожаева в текущем году список социально значимых товаров, реализуемых по Меморандуму, был расширен до 46 наименований. В него теперь входят не только продукты, но и детское питание, зубная паста, средства гигиены и бытовая химия. Участие в программе принимает более 115 торговых точек по всему городу.

Товары, реализуемые по условиям Меморандума, легко распознать: они отмечены светло-синими ценниками с надписью «Меморандум» или специальными воблерами. В каждом магазине размещен «Уголок покупателя», где представлен полный перечень таких товаров, оформленный в едином стиле.

Сегодня в рамках профилактической работы специалисты департамента провели выездной рейд в супермаркет «ПУД» по улице Фадеева, 1. По итогам проверки нарушений условий соблюдения Меморандума не зафиксировано. Все товары, подпадающие под соглашение, были правильно маркированы, а торговая наценка не превышала установленных лимитов.

Еженедельный мониторинг цен и исполнения условий Меморандума способствует стабильности и доступности стоимости базовых товаров в Севастополе. Особенно важно, что установление торговой надбавки от 0 до 15% помогает сдерживать необоснованный рост цен — это очень важно для социально незащищённых слоёв населения, — отметила Ксения Казанджиева.

Товары по Меморандуму пользуются высоким спросом среди жителей города. Наибольшей популярностью пользуются овощи, молочные продукты, яйца, растительное масло, макаронные изделия, рыба и куры охлажденные. Участники торговых сетей отмечают, что спрос на такие позиции стабильно растёт, что стимулирует расширение ассортимента продуктов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя