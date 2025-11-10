В Севастополе снижены цены на сахар, подсолнечное масло, курицу, рыбу, яйца и «борщевой набор»

В департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка отметили снижение стоимости на сахар, подсолнечное масло, охлажденную и мороженую курицу, мороженую неразделанную рыбу, яйца, яблоки, лук, морковь и свеклу.

Цены повысились на сливочное масло, молоко длительного хранения, свежие огурцы и белокочанную капусту.

На сегодняшний день в Севастополе успешно реализуется механизм, направленный на удержание цен на социально значимые товары — «Меморандум о взаимопонимании». Это соглашение между городскими властями и торговыми сетями, подписанное по инициативе губернатора Михаила Развожаева.

Меморандум заключен с 10 организациями розничной сетевой торговли и на сегодня действует в 122 торговых объектах. Перечень товаров по Меморандуму расширен с 23 до 46 позиций.

Одной из первых торговых сетей, вошедших в Меморандум, стала сеть магазинов «Лидер», где сегодня и прошли контрольные мероприятия департамента.

Сегодня прошел проверку магазин «Лидер» на проспекте Генерала Острякова, 65а/40, где полностью выполняются условия Меморандума. В наличии имеется полный перечень товаров, каждый из которых выделен ценником светло-синего цвета. В «Уголке покупателя» размещен список товаров по Меморандуму, который также выделен ярким светло-синим цветом. Ограничение торговой надбавки на ряд товаров первой необходимости позволяет не допускать необоснованного повышения цен в городе, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления потребительского рынка департамента Ксению Казанджиеву.

Вопрос соблюдения условий Меморандума находится на постоянном контроле департамента сельского хозяйства и потребительского рынка.

Реализация данного проекта направлена на улучшение ценовой ситуации на потребительском рынке города и повышение доступности товаров для граждан.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя