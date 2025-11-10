Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе снижены цены на сахар, подсолнечное масло, курицу, рыбу, яйца и «борщевой набор»
Новости Республики
В Севастополе снижены цены на сахар, подсолнечное масло, курицу, рыбу, яйца и «борщевой набор»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе снижены цены на сахар, подсолнечное масло, курицу, рыбу, яйца и «борщевой набор»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:42 10.11.2025

В департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка отметили снижение стоимости на сахар, подсолнечное масло, охлажденную и мороженую курицу, мороженую неразделанную рыбу, яйца, яблоки, лук, морковь и свеклу.

Цены повысились на сливочное масло, молоко длительного хранения, свежие огурцы и белокочанную капусту.

На сегодняшний день в Севастополе успешно реализуется механизм, направленный на удержание цен на социально значимые товары — «Меморандум о взаимопонимании». Это соглашение между городскими властями и торговыми сетями, подписанное по инициативе губернатора Михаила Развожаева.

Меморандум заключен с 10 организациями розничной сетевой торговли и на сегодня действует в 122 торговых объектах. Перечень товаров по Меморандуму расширен с 23 до 46 позиций.

Одной из первых торговых сетей, вошедших в Меморандум, стала сеть магазинов «Лидер», где сегодня и прошли контрольные мероприятия департамента.

Сегодня прошел проверку магазин «Лидер» на проспекте Генерала Острякова, 65а/40, где полностью выполняются условия Меморандума. В наличии имеется полный перечень товаров, каждый из которых выделен ценником светло-синего цвета. В «Уголке покупателя» размещен список товаров по Меморандуму, который также выделен ярким светло-синим цветом. Ограничение торговой надбавки на ряд товаров первой необходимости позволяет не допускать необоснованного повышения цен в городе, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления потребительского рынка департамента Ксению Казанджиеву.

Вопрос соблюдения условий Меморандума находится на постоянном контроле департамента сельского хозяйства и потребительского рынка.

Узнайте больше:  Благодаря нацпроекту «Семья» севастопольские многодетные молодые родители получили 300 тысяч рублей

Реализация данного проекта направлена на улучшение ценовой ситуации на потребительском рынке города и повышение доступности товаров для граждан.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x