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В Севастополе снова строят канализационные очистные сооружения «Южные»

В Севастополе снова строят канализационные очистные сооружения «Южные»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:34 17.09.2021

В Севастополе начались активные работы по строительству канализационных очистных сооружений «Южные».

Подрядчик приступил к активной фазе строительного процесса. Сегодня ведется устройство фундамента здания механической очистки. В течение трех недель планируется завершить все монолитные работы и приступить к устройству каркаса здания. В индивидуальном порядке Главгосэкспертиза пошла нам навстречу – мы будем загружаться постепенно с целью получения положительного заключения на каждый этап. Это существенно ускорит процесс строительства, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

В Севастополе снова строят канализационные очистные сооружения «Южные» В Севастополе снова строят канализационные очистные сооружения «Южные»

По словам главы департамента капстроительства, по контракту срок завершения работ — конец 2024 года, но по поручению вице-премьера России Марата Хуснуллина и губернатора Севастополя Михаила Развожаева планируется построить объект раньше.

Работы на КОС «Южные» выполняет подрядная организация «Региональная строительная компания». Цена контракта – 6,6 млрд рублей.

Кроме здания механической очистки, сейчас готовим основание под здание административно-бытового корпуса. Это будет трехэтажное здание в светло-голубых тонах, похожее на корабль. Проектом предусмотрена мощность объекта 130 тыс. куб. м/сутки с возможностью увеличения до 160 тыс., плюс возможность вторичного использования технической воды», – подчеркнул заместитель генерального директора компании-подрядчика Михаил Балдин.

Проект КОС «Южные» предусматривает строительство канализационных очистных сооружений, глубоководного выпуска в районе Голубой бухты, сбросного коллектора от площадки очистных до уреза воды. Протяженность трубопровода – 1 708,5 метров.

Напомним, что из проекта исключены КОС «Балаклава». Вместо строительства отдельных очистных сооружений планируется в рамках федеральной целевой программы выполнить реконструкцию компрессорной насосной станции, благодаря которой весь сток будет самотеком приходить на КОС «Южные».

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе снова строят канализационные очистные сооружения «Южные»

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