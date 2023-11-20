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В Севастополе собутыльник украл у товарища «по столу» 100 тысяч рублей. Прямо с банковского счёта

В Севастополе собутыльник украл у товарища «по столу» 100 тысяч рублей. Прямо с банковского счёта

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:41 20.11.2023

Полицейские установили, что 52-летний местный житель познакомился на улице с компанией мужчин и вместе с ними распивал спиртные напитки до тех пор, пока не уснул.

Воспользовавшись беспомощным состоянием собутыльника, один из новых знакомых тайно похитил у него смартфон и паспорт, а затем, получив доступ к интернет-банкингу потерпевшего, похитил у него 100 тысяч рублей, которые перечислил на счёт своего приятеля. Украденные денежные средства злоумышленник обналичил в банкомате, похищенный смартфон сбыл, а документы выбросил в мусор. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району задержали 31-летнего подозреваемого. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что вырученные преступным путём деньги потратил на алкоголь и развлечения, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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