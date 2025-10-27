В Севастополе сорокалетний «дытына», рассердившись на мать, схватился за нож. Алкоголь, конечно, был

Полицейскими установлено, что 41-летний местный житель, проживающий с матерью в одной квартире, часто злоупотреблял спиртным.

Очередное утро он решил начать с горячительных напитков и слишком уж громко себя вел. Устав терпеть шум, доносящийся из комнаты сына, 68-летняя женщина попросила его успокоиться и лечь спать. Но ответной реакции не поступило и тогда пенсионерка повторила требование настойчивее, из-за чего между родственниками вспыхнула словесная перепалка. Раззадоренный спиртным, мужчина схватился за нож и нанес матери ранение в руку. Женщина испугалась за свою жизнь и здоровье, убежала в другую комнату и обратилась за помощью в полицию.

Оперативно прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Ленинскому району задержал буйного скандалиста. Как выяснилось в ходе проверки, ранее эту квартиру уже навещали блюстители порядка из-за аналогичной ситуации, произошедшей между подозреваемым и его матерью, за что мужчина уже был привлечен к уголовной ответственности, но на путь исправления не встал, — озвучили детали семейной драмы в пресс-службе УМВД России в Севастополе.