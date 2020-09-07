В Севастополе состоится Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя»

12-13 сентября на Малаховом кургане в Севастополе пройдет ежегодный Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя», рассказывающий о событиях Крымской войны 1853-1856 годов.

Фестиваль организован Севастопольским военно-историческим музеем-заповедником, Российским военно-историческим обществом, Межрегиональной общественной организацией «Крымская федерация страйкбола», региональной общественной организацией сохранения исторического наследия «Гренадёр» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Севастополя и Фонда президентских грантов, — сообщили в правительстве Севастополя.

Гостей ждут реконструкции эпизодов боевых действий из истории первой обороны Севастополя в период Крымской (Восточной) войны 1853–1856 гг. Посетители фестиваля увидят русский походный лагерь, ознакомятся с униформой, снаряжением и фортификационными сооружениями нашей армии времён Крымской войны, а также заглянут в лагеря противников.

Два дня на Малаховом кургане будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых, где любой желающий сможет попробовать себя в роли артиллериста или археолога, освоить военный боулинг или письмо пером, побывать в школе морского дела, поиграть в созданную сотрудниками Музея-заповедника игру «Синопский бой». Кроме того, всех ждут интересные лекции и экскурсии.

Крымская война стала одной из героических страниц в истории нашего Отечества. Россия выстояла в жестоком противостоянии с коалицией европейских держав: Великобритании, Франции, Турции и королевства Сардинии. Война охватила огромные пространства – от Кавказа и Балкан до Дальнего Востока. Севастополь стал местом её решающих событий, городом-легендой, «Русской Троей». 349 дней матросы и солдаты, женщины и дети героически отстаивали город в борьбе с армиями четырех европейских государств, — отмечают организаторы фестиваля.

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник бережно хранит память о павших воинах этой героической и трагической эпопеи, завершившейся более 160 лет назад.