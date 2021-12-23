добавить объявление
Горячие новости
Главная | Нотариальная палата Севастополя | В Севастополе состоялось заседание Координационного совета при Управлении Минюста России по городу

crimeapress_news



реклама в крыму
В Севастополе состоялось заседание Координационного совета при Управлении Минюста России по городу
на фото: Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович

В Севастополе состоялось заседание Координационного совета при Управлении Минюста России по городу

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 19:59 23.12.2021

Очередное заседание Координационного совета при Управлении Минюста России по Севастополю состоялось 21 декабря 2021 года. В состав Совета входят представители Управления Минюста России по Севастополю, Управления Федеральной службы судебных приставов по г. Севастополю, Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю, ФБУ «Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации», Управления ЗАГС города Севастополя, адвокатской и нотариальной палат города Севастополя. От лица нотариального сообщества Севастополя в состав совета входит Президент Палаты Ольга Каленкович.

В рамках предложенной повестки заседания участники мероприятия изучили представленную информацию и согласовали принятие решений по следующим вопросам:

  • практика взыскания в пользу ФБУ «Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» сумм задолженности по оплате за производство судебных экспертиз;
  • практика взаимодействия Управления Минюста России по Севастополю с органами местного самоуправления и уполномоченными органами государственной власти города Севастополя в сфере государственной регистрации уставов муниципальных образований и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов города Севастополя;
  • утверждение плана работы Совета на первое полугодие 2022 года.
Узнайте больше:  В Совет Федерации направлен закон об админответственности за частичную выплату алиментов

Источник: Нотариальная палата Севастополя

В Севастополе состоялось заседание Координационного совета при Управлении Минюста России по городу

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle

С тегами:

Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.