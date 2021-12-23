В Севастополе состоялось заседание Координационного совета при Управлении Минюста России по городу

Очередное заседание Координационного совета при Управлении Минюста России по Севастополю состоялось 21 декабря 2021 года. В состав Совета входят представители Управления Минюста России по Севастополю, Управления Федеральной службы судебных приставов по г. Севастополю, Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю, ФБУ «Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации», Управления ЗАГС города Севастополя, адвокатской и нотариальной палат города Севастополя. От лица нотариального сообщества Севастополя в состав совета входит Президент Палаты Ольга Каленкович.

В рамках предложенной повестки заседания участники мероприятия изучили представленную информацию и согласовали принятие решений по следующим вопросам:

практика взыскания в пользу ФБУ «Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» сумм задолженности по оплате за производство судебных экспертиз;

практика взаимодействия Управления Минюста России по Севастополю с органами местного самоуправления и уполномоченными органами государственной власти города Севастополя в сфере государственной регистрации уставов муниципальных образований и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов города Севастополя;

утверждение плана работы Совета на первое полугодие 2022 года.

Источник: Нотариальная палата Севастополя

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