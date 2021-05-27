В Севастополе состоялся смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водных объектах

В Севастополе смотр действующей техники и аварийно-спасательного оборудования в рамках проверки готовности территориальной подсистемы РСЧС к купальному сезону состоялся 27 мая.

Демонстрировалось вооружение Главного управления МЧС России по городу Севастополю, Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города, Росгвардии, Федеральной таможенной службы, полиции, а также волонтёрских организаций – региональных отделений Всероссийского общества спасения на водах, Студенческого корпуса спасателей. Чрезвычайное ведомство представило катера «Мастер Про-850», «Альянс 6.4», гидроцикл «Титан», а также квадроциклы, робототехнические средства, беспилотные летательные аппараты, технику и оборудование водолазных и пиротехнических подразделений, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Всего в период купального сезона 2021 года безопасность жителей и гостей Севастополя на воде и побережьях будут охранять 400 человек личного состава, 20 плавсредств и более полусотни единиц сухопутной техники. Силы и средства к действию по предназначению готовы.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе