В Севастополе состоялась конференция по вопросам легализации деятельности гостевых домов

В Севастополе состоялась конференция, посвященная вопросам легализации деятельности гостевых домов. Мероприятие организовано управлением туризма совместно с Союзом гостеприимства и туризма.
В работе конференции приняла участие инициатор и разработчик Федерального закона «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов», депутат Государственной Думы VIII созыва Татьяна Лобач.
Специалисты управления туризма представили информацию о действующей нормативно-правовой базе, а также о контрольно-надзорной деятельности. Отдельное внимание уделено порядку включения в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии.
Владельцы гостевых домов получили возможность задать интересующие их вопросы.
Управление туризма готово оказать индивидуальную консультацию и помощь всем владельцам гостевых домов, стремящимся к законной деятельности.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: бизнес в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: бизнес в Крыму