В Севастополе состоялась конференция по вопросам легализации деятельности гостевых домов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:42 28.11.2025

В Севастополе состоялась конференция, посвященная вопросам легализации деятельности гостевых домов. Мероприятие организовано управлением туризма совместно с Союзом гостеприимства и туризма.

В работе конференции приняла участие инициатор и разработчик Федерального закона «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов», депутат Государственной Думы VIII созыва Татьяна Лобач.

Специалисты управления туризма представили информацию о действующей нормативно-правовой базе, а также о контрольно-надзорной деятельности. Отдельное внимание уделено порядку включения в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии.

Владельцы гостевых домов получили возможность задать интересующие их вопросы.

Управление туризма готово оказать индивидуальную консультацию и помощь всем владельцам гостевых домов, стремящимся к законной деятельности.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

