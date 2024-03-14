В Севастополе состоялась церемония гашения маркированных почтовых открыток

В здании Главпочтамта прошла торжественная церемония памятного гашения маркированных почтовых открыток, приуроченная к 10-летию возвращения Севастополя в Россию. Специальное гашение — это почтовое гашение, организуемое ведомством почтовой связи в честь выдающегося события или памятной даты. Такие штемпели отличаются от обычных тем, что в тексте указывается название события или памятной даты, к которой они приурочены, — они находят применение во многих странах и в настоящее время являются одними из распространённых объектов филателистического коллекционирования. На открытке будет указано сегодняшнее число — 14 марта 2024 года.

Состоялось гашение открытки, посвящённой 10-летию воссоединения Севастополя с Россией — историческому событию не только для жителей полуострова, но и всей страны. 18 марта мы со всеми севастопольцами отметим важнейший праздник для всей России — юбилей Русской весны. Мероприятия, посвящённые этому историческому событию, проходят у нас в городе с 23 февраля — в этот день 10 лет назад севастопольцы вышли на площадь Нахимова на митинг Народной воли. У нас есть открытки, посвящённые воссоединению Севастополя с Россией 2014 года, одному году в составе России, 5-летию Русской весны, а теперь и 10-летию. Эта открытка — символ объединения и силы нации, это выражение гордости за свою страну, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Игоря Михеева.

Почтовая продукция, погашенная в этот день, приобретает особое филателистическое значение и пополнит коллекции филателистов и филокартистов по всему миру. Автор фотографии, взятой за основу, — Юрий Югансон.

Тираж маркированной открытки — 500 штук. Открытки можно будет приобрести в почтовых отделениях Севастополя и Республики Крым.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя