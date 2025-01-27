В Севастополе состоялись мероприятия, посвященные 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда

В Севастополя состоялись мероприятия, посвященные 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда в период Великой Отечественной войны. День начался с возложения цветов к стеле «Город-герой Ленинград» на Аллее Славы.

Участие в мероприятии приняли Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители Правительства и Законодательного Собрания Севастополя, Черноморского флота, ветераны-блокадники, общественники, кадеты МЧС, волонтеры Победы и жители города.

Для нашей страны блокада Ленинграда – одна из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны. Она длилась 872 дня, но ни голод, ни отсутствие электричества и воды, ни постоянные авианалеты не смогли сломить волю защитников и жителей города. 27 января город на Неве салютовал доблестным войскам Ленинградского фронта 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Это были первые небоевые залпы орудий за долгие месяцы и единственный за все годы Великой Отечественной войны салют первой степени, проведенный не в столице СССР – городе Москве. Мы никогда не забудем, какую страшную цену тогда заплатил наш народ, за нежелание подчиняться фашистам. Мы – помним!, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатор города Михаила Развожаева.

Собравшиеся почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни за защиту города и всей страны, погибших жителей Ленинграда. Они вспоминали о тех, кто пережил блокаду, сохранив свою человечность и мужество в самые тяжелые времена.

Максимально важно чтить именно сегодня традиции. Севастополь делал так всегда. Традиционно 27-го числа, в день полного снятия блокады, здесь, у стелы на Аллее Славы, собираются представители общественных организаций, блокадники и блокадницы, которые пережили это страшное испытание. Они возлагают цветы, встречаются с молодежью и обмениваются мнениями. Это очень важно. 27 января 1944 года, в день полного снятия блокады Ленинграда, прозвучал салют. Мы уверены, что вскоре он прозвучит снова после достижения всех целей специальной военной операции, после нашей Победы. Желаем всем блокадникам крепкого здоровья и счастья. Мы всегда рядом и готовы помочь, – отмечает директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.

Кроме того, в городе прошли мероприятия для школьников. Для 30 юных севастопольцев в Музее хлеба «Центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи» прошла тематическая экскурсионная программа «Цена жизни – блокадный хлеб».

Для учеников севастопольской школы № 22 состоялся круглый стол «Холокост – историческое осмысление». В ходе беседы старшеклассникам рассказали о причинах и последствиях трагедии мирового масштаба.

В городе прошел также и час информации «Уроки Холокоста – путь к толерантности» на смежную тему. В рамках урока слушателям рассказали о том, что значит слово «холокост» и о зверствах фашистов на оккупированных территориях.

В детской морской флотилии тоже прошел исторический урок, посвященный годовщине снятия блокады Ленинграда.

Во Дворце культуры рыбаков провели патриотическую программу «Ты город жизни, Ленинград!», в рамках которой звучали стихи и песни военных лет.

В севастопольском дворце культуры открылась тематическая программа «900 героических дней», посвященная полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. В фойе дворца культуры была представлена фотовыставка. А также состоялась акция «Блокадный хлеб».

Кроме того, в нашем городе провели международную историческую интеллектуальную игру «Январский гром» в рамках Всероссийской акции «900 дней подвига». Всероссийская акция «900 дней подвига» приурочена к празднованию 81-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Акция призвана напомнить о мужестве и стойкости жителей города, которые пережили 900 дней блокады и не сдались врагу. В конце викторины была выбрана команда-победитель, которая получила памятные подарки. За участие в викторине все команды получили сертификаты.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя