В Севастополе состоялось рабочее совещание по вопросу реализации Федерального закона № 518-ФЗ

В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Крым и Севастополю состоялось рабочее совещание по вопросу реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (518-ФЗ).

В совещании приняли участие представители Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю, Севреестра, Управления Имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, Нотариальной палаты горда Севастополя, представители других организаций города. От лица севастопольского нотариата в данном мероприятии приняла участие управляющий делами Марина Кот. В течение встречи присутствующими обсуждались результаты, которых удалось достигнуть в процессе реализации 518-ФЗ, поднимались вопросы, связанные с подключением Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя к СМЭВ и другие важные моменты, требующие коллективного взаимодействия. По результатам совещания были приняты соответствующие решения, — сообщили в Нотариальной палате Севастополя.