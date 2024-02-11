В Севастополе состоялось семейное мероприятие «Всей семьёй в детский сад — совместный выходной»

В дошкольных образовательных учреждениях Севастополя впервые состоялся день открытых дверей. Мероприятие «Всей семьёй в детский сад — совместный выходной» прошло в рамках регионального плана Года семьи.

Цель дня открытых дверей — знакомство родителей с деятельностью детских садов и создание новых традиций в дошкольных образовательных учреждениях.

Система дошкольного образования нашего города — это кузница талантов, новых проектов, это образец воспитания, любви и заботы о детях. Севастопольский проект «Олимпиады для дошкольников» представлен в числе достижений Севастополя на всероссийском конкурсе «Достижения.рф» и собрал более 25 тысяч голосов россиян. Задания малых интеллектуальных олимпиад для дошкольников также представлены на стенде Севастополя на выставке «Россия» на ВДНХ в рамках недели образования. Севастопольские педагоги делятся опытом развития логического и творческого мышления малышей с гостями выставки, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максима Кривоноса.

Руководитель профильного департамента подчеркнул, что во всех детских садах Севастополя сегодня состоялся семейный выходной. Учитывая загруженность родителей и сотрудников учреждений в будни, решили провести мероприятие именно в субботу.

Посетить детский сад — это зарядиться хорошим настроением, окунуться в мир детства и больше узнать о том месте, которое на несколько лет становится для малыша вторым домом. Отрадно, что наши учреждения ответственно и креативно подошли к организации мероприятия. Помимо ожидаемых экскурсий по детскому саду, сотрудники подготовили мастер-классы, викторины, различные спортивные активности. Мне кажется, что сегодня родители ещё больше убедились, что их малышам в детских садах тепло, уютно, интересно, а самое главное — безопасно, — отмечает Максим Кривонос.

Во втором корпусе детского сада № 131 на ул. Героев Бреста родителей и детей встречали ростовые куклы Сева и Поля. Для родителей прошли консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, а также мастер-классы от педагогов.

Для детских садов это мероприятие — новый формат взаимодействия с родителями. Нам очень интересно, педагоги заинтересованы показать весь потенциал образовательного учреждения. Сегодня родители и дети стали активными участниками игровых и образовательных локаций. В детском саду № 131 мы сделали упор на локации по дополнительному образованию, которое предлагает наше учреждение. У нас 15 видов дополнительных образовательных программ. И вот сейчас родители будут знакомиться с нашими возможностями. Они лично убедятся, какая есть материально-техническая база нашего учреждения, какие профессиональные педагоги проводят эти занятия. Мне кажется, главная цель — показать роль педагогической триады, когда все максимально включены в образовательный и воспитательный процесс ребёнка, — говорит заведующая детским садом № 131 Ирина Близнюк.

Маленьким гостям мероприятия такие выходные также понравились.

Я люблю детский сад, здесь мы учимся петь, танцевать, лепить, аппликации разные делать, рисовать. И ещё тут можно подружиться с мальчиками и девочками, и даже с воспитателями из другой группы, — подчёркивает воспитанница подготовительной группы Алиса.

Напомним, 2024 год в нашей стране официально объявлен Годом семьи по указу Президента России Владимира Путина. Решение принято, чтобы популяризировать политику в сфере защиты семьи и сохранить традиционные семейные ценности.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя