В Севастополе состоялся III межрегиональный форум «Наставничество: от модели к реализации»

В Севастополе на площадке школы «ЭКОТЕХ+» прошёл III межрегиональный форум «Наставничество: от модели к реализации». Мероприятие направлено на обмен лучшим опытом наставничества в системе образования, повышение роли и престижа профессии педагога и наставника. Всего в работе форума приняли участие более 300 педагогов дошкольных, общеобразовательных, специальных профессиональных образовательных учреждений, учреждений дошкольного образования из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Липецка, Великого Новгорода, Чебоксар, Краснодара и Херсона.

Во время торжественного открытия участников приветствовала начальник управления государственной политики в сфере оценки качества образования департамента образования и науки Севастополя Галина Кириёнок.

Межрегиональный форум – это очень важное событие в Севастополе, которое объединяет педагогов-наставников и молодых педагогов. С проведением очередного форума заметно увеличивается число его участников, расширяется и география представленных регионов. Сегодня в мероприятии принимают участие уже 10 регионов нашей страны. На площадке форума вы не только поделитесь своим опытом, но и сможете почерпнуть много интересных задумок, интересных направлений в развитии системы наставничества и внедрить приобретённый опыт в ваши образовательные организации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Галину Кириёнок.

Во время пленарного заседания с докладами выступили гости из Свердловской области и Липецка, а также в режиме онлайн спикеры из Москвы и Екатеринбурга.

Перенять опыт коллег и получить новые знания приехала первый проректор Херсонской академии непрерывного образования Екатерина Алексеева.

Мы первый раз являемся участниками данного мероприятия. Для нас это очень актуальная тема, так как в рамках интеграции в образовательное поле Российской Федерации мы сейчас только формируем модель наставничества. Мы приехали за новыми идеями, за новыми технологиями, за новыми методиками, ну и, конечно же, за новыми контактами. Для нас сейчас очень важно научиться тому, что уже есть в других регионах», — поделилась Екатерина Алексеева.

После пленарного заседания начали свою работу пять методических площадок: «Практики наставничества в современной школе», «Модели наставничества в учреждениях дошкольного образования», «Наставничество в организациях дополнительного образования», «Потенциал наставничества в системе профессионального образования», «Молодые – молодым».

По итогам работы форума участники разработали и внесли предложения в дорожную карту развития наставничества в Севастополе на ближайшие три года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя