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В Севастополе состоялся квалификационный экзамен для лиц, желающих заниматься нотариальной деятельностью﻿
фото: Нотариальная палата Севастополя

В Севастополе состоялся квалификационный экзамен для лиц, желающих заниматься нотариальной деятельностью﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:54 30.10.2024

В помещении Нотариальной палаты города Севастополя, состоялся квалификационный экзамен для лиц, желающих заниматься нотариальной деятельностью. К сдаче экзамена была допущена один человек — Кристина Мазеина. По итогам выполнения экзаменационных заданий экзаменуемая признана успешно сдавшей.

Поздравляем коллегу со сдачей экзамена и желаем успешной работы в нотариате в новом статусе! — отмечают в Нотариальной палате Севастополя. 

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