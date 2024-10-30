фото: Нотариальная палата Севастополя
В Севастополе состоялся квалификационный экзамен для лиц, желающих заниматься нотариальной деятельностью
Опубликовал: КрымPRESS
в Нотариальная палата Севастополя
13:54 30.10.2024
Нотариальная палата Севастополя 2024-10-30
В помещении Нотариальной палаты города Севастополя, состоялся квалификационный экзамен для лиц, желающих заниматься нотариальной деятельностью. К сдаче экзамена была допущена один человек — Кристина Мазеина. По итогам выполнения экзаменационных заданий экзаменуемая признана успешно сдавшей.
Поздравляем коллегу со сдачей экзамена и желаем успешной работы в нотариате в новом статусе! — отмечают в Нотариальной палате Севастополя.
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