В Севастополе состоялся первый творческий фестиваль губернаторских школьных трудовых отрядов

На протяжении двух месяцев 100 членов губернаторских школьных трудовых отрядов готовили творческие номера в четырёх номинациях.

Через творчество ребята знакомятся друг с другом, создают новые проекты, команды и отряды. Очень круто наблюдать горящие глаза ребят, ведь, как самые настоящие бойцы губернаторских школьных трудовых отрядов, они увлечены трудом и творчеством, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Марину Слонченко.

Проект состоял из двух этапов: заявочный, где участники записывали свои видеовизитки, а члены экспертной комиссии оценивали их, и гала-концерт, где ребята, победившие в заявочном этапе, представляли свои творческие номера. Семь команд выступили по четырём направлениям: хореография, вокал, оригинальный жанр и театральное направление.

Фестиваль – это проект севастопольской школьницы Елизаветы Лукьянчук, которая выиграла в конкурсе молодёжных социальных проектов города Севастополя в 2023 году.

Когда я придумывала фестиваль, я точно знала, что нашим ребятам он понравится, ведь в ГШТО есть мероприятия на все направления, а творческого, к сожалению, не было. Мы готовились к реализации проекта долго и кропотливо, ведь я хотела, чтобы всё прошло на высшем уровне. На гала-концерте у нас всё получилось: ребята выступили с крутыми номерами, в зале сидели родители и учителя, атмосфера была нереальная, – отмечает Лиза.

Победителями конкурса стали:

1 хореографическое направление – команда «Айсберг»;

2 театральное направление – команда «Асгард»;

3 вокальное направление – Екатерина Комиссарова;

4 оригинальный жанр – Эвелина Меженская.

Творчеством, а именно вокалом, я занимаюсь уже давно. На фестивале исполнила композицию «Там нет меня» и была по-настоящему рада, когда члены жюри оценили мой номер наилучшим образом, – прокомментировала победитель в вокальном направлении Екатерина Комиссарова.

Победители получили брендированные стикерпаки, значки, ручки, а главным подарком для ребят стал отрядный уголок, который они смогут повесить в своих школах, чтобы рассказать о деятельности своих отрядов для большего количества учеников.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя