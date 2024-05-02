В Севастополе состоялся первый творческий фестиваль губернаторских школьных трудовых отрядов

В Севастопольском государственном университете состоялся гала-концерт творческого фестиваля губернаторских школьных трудовых отрядов «Черноморские таланты». Это первый фестиваль губернаторских отрядов, организованный Севастопольским региональным отделением молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».
На протяжении двух месяцев 100 членов губернаторских школьных трудовых отрядов готовили творческие номера в четырёх номинациях.
Через творчество ребята знакомятся друг с другом, создают новые проекты, команды и отряды. Очень круто наблюдать горящие глаза ребят, ведь, как самые настоящие бойцы губернаторских школьных трудовых отрядов, они увлечены трудом и творчеством, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Марину Слонченко.
Проект состоял из двух этапов: заявочный, где участники записывали свои видеовизитки, а члены экспертной комиссии оценивали их, и гала-концерт, где ребята, победившие в заявочном этапе, представляли свои творческие номера. Семь команд выступили по четырём направлениям: хореография, вокал, оригинальный жанр и театральное направление.
Фестиваль – это проект севастопольской школьницы Елизаветы Лукьянчук, которая выиграла в конкурсе молодёжных социальных проектов города Севастополя в 2023 году.
Когда я придумывала фестиваль, я точно знала, что нашим ребятам он понравится, ведь в ГШТО есть мероприятия на все направления, а творческого, к сожалению, не было. Мы готовились к реализации проекта долго и кропотливо, ведь я хотела, чтобы всё прошло на высшем уровне. На гала-концерте у нас всё получилось: ребята выступили с крутыми номерами, в зале сидели родители и учителя, атмосфера была нереальная, – отмечает Лиза.
Победителями конкурса стали:
1 хореографическое направление – команда «Айсберг»;
2 театральное направление – команда «Асгард»;
3 вокальное направление – Екатерина Комиссарова;
4 оригинальный жанр – Эвелина Меженская.
Творчеством, а именно вокалом, я занимаюсь уже давно. На фестивале исполнила композицию «Там нет меня» и была по-настоящему рада, когда члены жюри оценили мой номер наилучшим образом, – прокомментировала победитель в вокальном направлении Екатерина Комиссарова.
Победители получили брендированные стикерпаки, значки, ручки, а главным подарком для ребят стал отрядный уголок, который они смогут повесить в своих школах, чтобы рассказать о деятельности своих отрядов для большего количества учеников.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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