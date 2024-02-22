В Севастополе состоялся праздничный концерт ко Дню защитника Отечества и Дню народной воли

В севастопольском Дворце культуры рыбаков 22 февраля состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества и Дню народной воли.

Десять лет назад севастопольцы вышли на площадь Нахимова, чтобы заявить о своем желании вернуться домой, в Россию. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, обращаясь к собравшимся — военным, ветеранам, сотрудникам силовых ведомств — подчеркнул, что этот эпизод открыл новую страницу в истории страны.

В 2014 году на площади Нахимова севастопольцы открыли новую страницу в истории нашего Отечества. Выйдя на площадь Нахимова, севастопольцы сказали всему миру, что Севастополь, который всегда был, есть и будет русским городом, возвращается домой. После этого был исторический референдум, и Владимир Владимирович Путин подписал указ о возвращении Севастополя и Республики Крым в Россию. После этого начались события на Донбассе, и сегодня мы возвращаем русский мир. Наши доблестные ребята, наши защитники Отечества на полях специальной военной операции доказывают правоту наших исторических ценностей, доказывают всему миру, что русские своих не бросают, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Председатель Законодательного собрания Владимир Немцев выразил благодарность всем, кто сейчас защищает Россию:

День защитника Отечества — это поистине всенародный праздник. Он олицетворяет героическую историю наших вооруженных сил, крепкую прочную связь многих поколений защитников и, конечно, глубочайшую признательность тем, кто сражался и продолжает сражаться за нашу родную землю, за наш народ. В преддверии праздника хочется, прежде всего, пожелать тем, кто сегодня на передовой защищает нашу землю, наши ценности, вернуться домой живыми и здоровыми. Здоровья и благополучия вам, а нам всем долгожданной победы.

Собравшихся поздравил заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Вячеслав Родионов.

У каждого праздника есть свое лицо. У Дня защитника отечества — лицо воина, который доблестно, героически, мужественно защищает свою страну, свой народ, свою землю. Мы второй год в таких условиях отмечаем этот праздник в условиях специальной военной операции. Мы должны достигнуть всех целей спецоперации, чтобы наш народ, наша любимая страна Россия жила спокойно. В преддверии праздника хочу вам всем пожелать здоровья, удачи, успехов во всем делах, победы и мирного неба над головой, — сказал Вячеслав Родионов.

Перед гостями концерта выступили: оркестр Росгвардии, Севастопольский камерный хор, народный артист России Илья Резник, музыкальный театр «Маленькая страна», вокальный ансамбль «Золотые эполеты», государственный ансамбль танца «Черное море», вокальный ансамбль «Жар-птица», шоу-группа «Гуляй, душа», вокальный ансамбль «Ремикс», группа «Мюзик Экс», вокальный ансамбль «Галатея», хореографический ансамбль «Атлантика», заслуженная артистка России Ольга Панкратова и ансамбль танца «Ультрамарин», лауреат международных конкурсов Ирина Князева, заслуженный артист Севастополя Вячеслав Музыченко, поэтесса Мария Батюхно, заслуженная артистка Севастополя Татьяна Барткова и гитарист Никита Конопацкий.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя